Rubato 3 günde 3 şehirde konser verdi

Peş peşe üç ilde konser veren Rubato Grubu, İstanbul, Trabzon ve Antalya’da sevenleriyle buluştu. 2023’de en çok konser veren sanatçılar arasında yer alan Grup, yeni yılda da hız kesmeden konserlerine devam ederek binlerce hayranıyla buluştu.

Sevilen şarkılarının yanı sıra yeni albümleri “Rubato 5” de yer alan parçaların da sevenleriyle birlikte seslendiren Rubato Grubu, muhteşem performansıyla gönüllere bir kez daha taht kurdu.