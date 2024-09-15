Royal Enfield lansmanında Reynmen rüzgarı

Royal Enfield lansmanında Reynmen rüzgarı... İşte detaylar...

K-Rides Royal Enfield, en yeni modeli Shotgun 650'yi dün gece düzenlediği etkinlikte tanıttı. Royal Enfield’in Watergarden AVM Ataşehir’deki amiral mağazasında gerçekleştirilen etkinliğevmotosiklet tutkusuyla bilinen ünlü şarkıcı Reynmen de katıldı.

 

Kibar Topluluğu şirketlerinden K-Rides, Royal Enfield’in özgün tasarım anlayışını taşıyan yeni Shotgun 650 modelini tanıttı. Watergarden AVM Ataşehir’deki amiral mağazasında düzenlenen lansmanda Shotgun 650 modelinin Türkiye’deki ilk sahibi, motor tutkusuyla tanınan ünlü sanatçı Reynmen oldu. Royal Enfield'in en yeni modeli olan Shotgun 650, kullanıcılarına klasik cruiser ile café racer stillerinin modern bir yorumunu sunuyor.

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