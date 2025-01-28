Rolü için 15 kilo alan Burç Kümbetlioğlu, 1.5 aylık özel eğitim gördü!

TRT Tabii’nin yeni dizisi Harman Yeri, izleyiciyi pehlivanların dünyasına taşıyor.

Başarılı oyuncu Burç Kümbetlioğlu, başpehlivan Vedat karakterine hayat verecek. Dizinin yönetmen koltuğunda Harun Korkmaz otururken, oyuncu başrolü paylaştığı başpehlivan Hamza’yı canlandıran Berk Oktay ile birlikte Antalya’da çekimleri bitirdi.

ROL İÇİN 15 KİLO ALDIM

Rolüne hazırlanırken zorlu bir süreç geçirdiğini belirten Burç Kümbetlioğlu, "Bu projeye başlamadan önce 10 kilo vermiştim. Ancak rolüm için yeniden kilo almam gerekiyordu. 15 kilo aldım; hem sporla hem de beslenmemi artırarak. Yağlı güreşçiler çok fazla yemek tüketiyor çünkü yaptıkları spor çok ağır. Bu süreç beni zorladı ama çekimlerde güreştiğimiz gerçek başpehlivanların olumlu yorumları beni motive etti.



1.5 AYLIK ÖZEL EĞİTİM

Yağlı güreş konusunda uzman iki ayrı hocadan 1,5 ay boyunca özel eğitim aldığını söyleyen oyuncu, "Düzenli spor yapan biri olarak çok zorlanmam diye düşünmüştüm ama yağlı güreş çok farklı bir spor dalıymış. Vücudumun bilmediğim, hissetmediğim yerlerinde bile ağrılar yaşadım. Çok zorlandım ama bir projeye başladıysam her detayına çalışmayı severim. Bu benim için olmazsa olmaz." ifadelerini kullandı.



KİSPET GİYMEK BAMBAŞKA BİR DENEYİM

Sette yaşadığı ilginç anlardan bahseden oyuncu, "İlk güreş sahnesinde kispet giymenin de ilk günüydü. Kispet, günlerce yağda bekletiliyor ve giyilmesi oldukça zor. O süreç hem acılı hem de komik bir deneyim oldu. Zamanla alıştık tabii." şeklinde konuştu.



ATA SPORUMUZ YAĞLI GÜREŞİN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA ANLADIM

Güreşe olan bakış açısının değiştiğini belirten Kümbetlioğlu, "Kırkpınar güreşlerini ata sporumuz olduğu için izliyordum ama özel bir ilgim yoktu. Bu proje sayesinde bu sporun büyüklüğünü ve önemini fark ettim. Bundan sonra daha çok takip edeceğim," dedi.