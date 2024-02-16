Rıza Sarıtaş “İki Semt Arasında” ile aşkın zamansızlığına uzanıyor

Rıza Sarıtaş’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkısı“İki Semt Arasında” RIZZRecords etiketiyle 16 Şubat’ta dinleyiciyle buluştu. Özgün bir sound ve güçlü bir duyguyu yansıtan şarkı tüm dijital platformlarda yayınlandı. Sanatçı, yazdığı bir ayrılık hikayesini betimlediği eserinde, aşkın zamansızlığından bahsediyor. “İki Semt Arasında”, sözleriyle özlemi duyulan aşkın aslında hiç bitmeyeceğini ve o aşka her an tekrar hazır olunduğunu anlatırken dinleyiciyle güçlü bir bağ kuruyor.

Söz ve müziği Rıza Sarıtaş’a ait olan şarkının prodüktörlüğünde Kardelen’in imzası bulunuyor. Stüdyo kayıtları FadeoutStudios’da gerçekleşen şarkıda gitarda Bahadır Kartal, davulda Can Kalyoncu, bass gitarda Yamaç Yeşil, klavyede Rıza Sarıtaş, mix/mastering’de Kerem Çakıroğlu yer alıyor.