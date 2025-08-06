Reynmen'den Neşet Ertaş’a saygı konseri

Türk halk müziğinin efsane ismi, ölümsüz ozan Neşet Ertaş, memleketi Kırşehir’de düzenlenecek saygı konseriyle anılacak. 9 Ağustos’ta gerçekleşecek konserde Reynmen, usta sanatçının unutulmaz türkülerini kendi tarzıyla sahnede yeniden yorumlayacak. Konser, şifalı sularıyla ünlü Kırşehir’in merkezinde yer alan ve Türkiye’nin en büyük beş yıldızlı termal SPA oteli olan Big Thermal Hotel’de düzenlenecek.

Türkiye’nin halk müziğinin mihenk taşı olan Neşet Ertaş, vefatının ardından da eserleriyle yaşamaya devam ediyor. Bu büyük kültürel mirasa sahip çıkmak adına düzenlenecek “Neşet Ertaş’a Saygı Konseri”, 9 Ağustos Cumartesi günü Kırşehir'de gerçekleşecek.

Gecede sahne alacak olan Reynmen, Neşet Ertaş’ın ölümsüz türkülerini kendine özgü yorumuyla seslendirecek. Anadolu ezgilerini modern dokunuşlarla buluşturan Reynmen, “Çatma Yarim” yorumuyla halk müziğine duyduğu saygıyı daha önce de dinleyicisine hissettirmiş, genç kuşağa Türk halk müziğini sevdirmesiyle takdir toplamıştı.



NEŞET ERTAŞ SALONU'NDA DUYGUSAL BİR GECE

Konser, Big Thermal Hotel’in Neşet Ertaş’a ithafen adını verdiği özel salonda gerçekleşecek. Etkinliğin açılışını Birol Ertaş ve ekibi yapacak. Ardından sahne alacak rock müzik grubu, türkülere modern bir dokunuş katacak. Gecenin finalinde, sosyal medya fenomenliğinden müzik kariyerine geçişiyle milyonların sevgisini kazanan genç sanatçı Reynmen, usta sanatçının türkülerini yorumlayarak büyük bir ahde vefa örneği sergileyecek.



TERMAL SULARIN ŞİFASIYLA BEDEN VE RUH YENİLENECEK!

Big Thermal Hotel, kültür ve sanatın yanı sıra sağlık ve iyileşmenin de merkezi olarak dikkat çekiyor. Etkinliğe katılan misafirler, otelin şifalı termal sularından faydalanarak hem bedenlerini hem de ruhlarını yenileme imkanı bulacaklar.

Otelin termal suyu, romatizma ve kemik erimesi gibi rahatsızlıklara destek olurken, saç dökülmesini azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca kemik ağrılarının hafifletilmesinde ve kadın hastalıklarının tedavi sürecinde olumlu etkileri bulunuyor. Stres ve ruhsal sıkıntılar üzerinde de rahatlatıcı bir etkisi olan bu doğal şifa kaynağı, konukların konser deneyimini tamamlayan sağlıklı ve huzurlu bir ortam sunuyor.