Reyhan Karaca ünlü oyuncuyla evlenmek üzereyken nikahı terk etti!

Haftasonu 360 Tv ekranlarında yayınlanan“Banu Noyan’la En Moda'da Banu Noyan, Türk Pop Müziği'nin 90'lara damga vurmuş ismi Reyhan Karaca'yı konuk etti. Reyhan Karaca, yıllar sonra büyük bir itirafta bulundu: Ünlü bir oyuncuyla evlenmek üzereyken nikahı iptal ettiğini açıkladı.

REYHAN KARACA TARİHİ ALINAN NİKAHTAN VAZGEÇMİŞ

Banu Noyan'ın "Biz yakın arkadaşların seninle ilgili bir evlilik bekledik. Her şey hazırdı, gelinliğin de mekan da hazırdı derken, sen bir anda telefon açtın Banu bu iş bitti dedin! Hala onu ekranlardan görüyorum, 1 çocuk babası oldu" diyerek söze girince, Reyhan Karaca gözyaşlarına boğularak şu cümleleri kurdu: "İnat ettim... Evlendi, 1 çocuk sahibi oldu, o yüzden hiçbir şey söylemek istemiyorum ama aklıma geliyor tabii ki. Şimdi ki aklım olsaydı daha affedici olabilirdim, bu huyumdan nefret ediyorum ama, kafam atıyor ve altın vuruş yapıyorum. Üzerinden çok sular aktı, görüyorum televizyonda çok başarılı işler yapıyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK STARI AJDA PEKKAN'DIR

Reyhan Karaca, Banu Noyan'a "Kimi örnek alıyorsun deseler, örnek de demeyelim gıptayla bakıyorum: Ajda Pekkan. Ben de öyle olma yolunda çalışıyorum. Ajda Pekkan dünya çapında olmalıydı, ama Türkiye'de bu kadar. Türkiye'nin en büyük starı Ajda Pekkan'dır" dedi.