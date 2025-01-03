Revü Şov perde açıyor

Aldığı Commedia dell'Arte eğitiminin ardından sahneye taşıdığı tiyatro oyunlarıyla komediye yeni bakış açıları kazandıran Atlas Karan Tumluer, kendine özgü metin ve sahneleme teknikleriyle sanatseverlere ilgi çekici projeler sunmaya devam ediyor. “Alice Harikaları Olmayan Diyarda”, “Çok Hücreli Bölünen” ve “Kozalar” oyunlarıyla beğeni toplayan Tumluer, şimdi de yeni oyunu “Revü Şov”u izleyiciyle buluşturuyor.

PRÖMİYERİ 22 OCAK’TA

Atlas Karan Tumluer’in hem yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği “Revü Şov”, 22 Ocak 2025’te İstanbul-Kadıköy’deki Koma Sahnesi’nde perde açacak. Başrolünü Büşra Devrim Cevher’in üstlendiği, metin danışmanlığını Sündüz Haşar’ın yaptığı oyun, 23 Ocak 2025 tarihinde de yine aynı adreste seyirciyle buluşacak. ‘Body shaming’ (Beden ile aşağılama) konusuna dikkat çeken “Revü Şov”un müzikleri Babua imzasını taşıyor. Koreografisini İzmir Tenim’in hazırladığı oyunun sanat koordinatörlüğünü üstlenen isim ise Gizem Bar.