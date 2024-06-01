Refah açıklamasıyla gündem olan Defne Samyeli ilk kez konuştu!

Defne Samyeli, "Refah'ta bir katliam yaşandı bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Bu sorunun da bu soruya verilen bütün cevapların da tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum. Bu konu on yıllardır devam eden altında çok farklı dinamiklerin olduğu bir konu. Taraflar konusunda haklı haksız demek, siz mikrofonu uzattığınızda iki satır 'çocuklar ölmesin, gözyaşları dinsin. Savaş olmasın barış olsun' demenin son derece yüzeysel günü kurtarmaya yönelik olduğunu düşünüyorum" cevabını vermişti.



Tepki çeken şarkıcı, Instagram'dan açıklama yaptı.