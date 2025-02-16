Rafet El Roman sevgilisi Yasemin Gergeç ile ayrıldı mı? Şarkıcıdan şaşırtan itiraf!

Aşk şarkılarının sevilen ismi Rafet El Roman, Sevgililer Günü'nde Kıbrıs İskele bölgesindeki Grand Sapphire Resort'te sahne aldı. Geçtiğimiz haftalarda ayrıldığı sevgilisiyle barıştığının sinyallerini veren ünlü şarkıcı, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Konser hakkında konuşan El Roman, "Bu akşam için çok güzel bir repertuvar hazırladık. Rafet El Roman şarkıları olacak. Sevgililer Günü haftası bizim için çok önemli, bu hafta üçüncü konserimizi veriyoruz. Birbirini seven insanlar için sahneye çıkıyoruz" dedi.

YASEMİN HANIM BENİ YALNIZ BIRAKMADI!

Yaklaşık iki hafta önce kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Yasemin Gergeç ile yollarını ayıran El Roman'a muhabirler, "Rafet Bey, Yasemin Hanım'la ayrıldınız. 14 Şubat'a yalnız giriyorsunuz. Aşk hayatınızda yeni biri var mı?" diye sordu. Ünlü şarkıcı bu soruya "Yasemin Hanım'la tam anlamıyla ayrılmadık. Kendisiyle görüşmeye devam ediyoruz ve bu akşam da beni yalnız bırakmadı. Şu an o da burada. Aslında tam bir ayrılık değil, kısa bir ara verdik diyelim. Belki ilişkimiz tekrar toparlanır" şeklinde yanıt vererek barış sinyali verdi.

YUSUF GÜNEY'İ UZAYLILARA HAVALE ETTİM!

Geçtiğimiz yıllarda yapımcılığa da soyunan El Roman'a, "Birçok genç şarkıcının albüm ve single yapmasında yardımcı oldunuz. Yeni isimler çıkartmayı düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

El Roman bu soruya esprili bir yanıt vererek, "Şu an için böyle bir planım yok. Zaten destek olduğum şarkıcılar da ortadan kayboldu! İlk olarak Ezo ile bir çalışma yaptık ama şu an müzik dünyasında yok.

Nerede yaşıyor, ne yapıyor bilmiyorum ama çok iyi bir sesi vardı. Yusuf Güney'i biliyorsunuz, onu da uzaylılara havale ettim! Allah yolunu açık etsin, Yusuf’u çok seviyorum. Bir gün o da müzik dünyasına dönüş yolunu bulacaktır" diyerek güldürdü.