Quart Tiyatro rekora koşuyor

Eskişehir'in amatör tiyatro grupları arasında en çok metin oyunu yazan, oynayan, turneye çıkan, eğitim veren ve oyunculuk koçluğu yapan, iki yıl önce oyuncu Civan Öztürk, Ece Letafet Bayram ve Yağmur Kılıç tarafından kurulan Quart Mutfak & Akademi / Tiyatro rekora koşuyor.

HER ŞEHİRDE KAPALI GİŞE

Her gittiği şehirde her oyunu kapalı gişe olan Quart'ın 2024 sezonunda "Üç Kere Mavi", " Ben, Babam ve Zaman" adlı yeni oyunlarına "Şer Timi" oyununu da eklediler.

Yoğun istek üzerine 29 Şubatta Eskişehir'de "Üç Kere Mavi" oyunu yeniden seyircinin karşısına çıkacak.

ÇOK YAKINDA " ŞAHMERAN VE SURETLERİ" SAHNELENECEK

Dizilerin vazgeçilmez oyuncularından, Quart'ın kurucu ortaklarından Civan Öztürk, 'Bir yandan da Türk mitolojisinden esinlenerek kaleme aldığı "Şahmeran ve Suretleri" tiyatro oyununun prömiyeri için gün sayıyoruz." dedi.

QUART BİR SANAT HAREKETİDİR

Öztürk, her zamanki gibi "Quart bir sanat hareketidir. Sevgi, Sanat, Hayat mottosuyla ilerliyoruz." mesajını tekrarladı.