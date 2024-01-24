Quart Tiyatro'nun oyunları kapalı gişe oynuyor

Her gittikleri şehirde her oyunları kapalı gişe oynuyor. Öztürk'ün yazdığı, yönettiği ve oynadığı yeni sıra dışı oyunu "Ben, Babam ve Zaman" Ankara'dan sonra Eskişehir'de galasını yapacak.

Oyun ölen bir babanın yedi yılın ardından gizemli bir şekilde geri dönüşünü anlatıyor. Haziran ayına kadar birçok ilin yer aldığı turne programları devam edecek.

ÇOK YAKINDA " ŞAHMERAN VE SURETLERİ" SAHNELENECEK

Öztürk, bir yandan da Türk mitolojisinden esinlenerek kaleme aldığı "Şahmeran ve Suretler" tiyatro oyununun prömiyeri için gün sayıyor.

QUART BİR SANAT HAREKETİDİR

Civan Öztürk, "Quart bir sanat hareketidir. Sevgi, Sanat, Hayat mottosuyla ilerliyoruz." diyor.