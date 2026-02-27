Quart Tiyatro 4 yaşında

27 Şubat 2022 tarihinde "kaliteli, sevgi barındıran, bunu yaymaya çalışan, bir sanat adımı" olarak kurduğunuz Quart Tiyatro, bu yıl 4. yaşına basacak. Dört yıl içinde neler değişti? Quart Tiyatro'nun kurucuları olarak biz ve ekibimiz her geçen gün büyüyerek, geliştik. Daha cesur adımlar atıyoruz. Sistemi oturturduk. Aylar süren hazırlıklar artık haftalık sürüyor. TÜRKİYE'DE TEKİZ Dört yıl içinde en belirgin özelliğiniz ne oldu? Türkiye’de tek 10 aktif oyunu olan özel tiyatroyuz. Peki kaç turne? Eskişehir'deki ilçeler, köy okulları, İstanbul, İzmir, Ankara, Ağrı, Kütahya, Bolu, Bursa daha sayayım mı ? Turnelerle ilgili ses getirecek bir projemiz var, yakın zamanda duyurusunu yapacağız. Yine bir ilke imza atacağız diyorsunuz? Aynen öyle. ÇOCUK OYUNCU YETİŞTİRMEK BAMBAŞKAYMIŞ Yıllar içinde çocuk tiyatrosunu da kurdunuz. Çocuklarla çalışmak nasıl? Çocuklarla çalışmak inanılmaz keyifliymiş. Daha önce korktuğumuz ve çekindiğimiz bir konuydu. Onlar bizim için çocuk değil bizden yaşları küçük oyuncu arkadaşlarımız. Yine Türkiye'de bir ilke imza atarak yetişkinlerle çocuklar aynı sahnede doğaçlama oyunlar sahneliyoruz. Çocuklarla çalışmak bambaşkaymış. Tabloda yeni bir ton, müzikte yeni bir tını, tiyatro da farklı bir perspektikmiş. Akademik alanda eğitimleriniz devam edecek mi? Eğitimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bizde eğitim alan arkadaşlarımız eğitmen oldu. ALTIN SANAT ÖDÜLLERİNDE 3. YIL 2024 yılında Eskişehir'de ilk defa halk oylaması ile belirlenen " Altın Sanat Ödülleri " hareketini başlattınız. Bu yıl da üçüncüsü gerçekleşek. Tarihi belli mi ? Hazırlıklara başladınız mı? 21 Mayısta gerçekleşecek. Kuvvetli bağların kurulmasına öncülük yaptık. Çok kıymetli arkadaşlıklar edindik. İki sene içinde bu kadar kısa zamanda hedefimize ulaştık. Heyecanla hazırlıklara başladık. Gecemize katılmak isteyen ödül törenimizi duyan sanatçılar oldu. Bunu duyduğumuzda çok onore olduk. Geçen sene gecemize katılan üstatlarımız bu senede gelmek istediklerini belirttiler. Geçen sene bize hemen abi abla oldular. Üstatlarımızla çalışmanın keyfi bir başkaymış. 4 yıllık yerel, özel bir tiyatro olarak bu kadar kısa sürede bunları başarmak, çok kıymetli. KENDİMİZE MEYDAN OKUYORUZ İlklere imza atan Eskişehir'in sanat alanında yıldızı parlayan tiyatro grubu olarak başka projeleriniz var mı? Evet var. Sadece tiyatro alanında değil. Sosyal medya, eğitim, medya, sahne alanında yeni projelerimiz var. Tek rakibimiz kendimiz. Kendimize meydan okuyoruz. Denemekten, üretmekten, bir şeylere atılmaktan korkmuyoruz. Bizi biz yapan ayakta tutan böyle bir ruha sahip olmamızdan. 2026 yılının ilk oyunu sahnelendi mi? Evet. "Nayır Nolamaz" adlı bir Yeşilçam parodisi. Hatta parodiden çok daha fazlası. Bu oyunun ilk turnesini İstanbul'da yaptık. Tahminimizden çok daha fazla hızlı ilerliyor oyunun gidişatı. William Shakespeare'in Hamlet oyunundan yola çıktığımız "Hamletin Hayaleti" oyunu geliyor. Dört yıl içinde kendi sahnenizi de açtınız. Kaç kişilik? Nasıl gidiyor? İkinci yılımızda kendi sahnemizi açtık. Yüzlerce oyun sahneledik. Başka ekipleri ağırladık. Yeni dostluklar oluştu. Kendi arka planımızın dışında diğer ekiplerinde çalışma ortamını, arka planını gördük. Bu da bize başka bakış açıları kazandırdı.