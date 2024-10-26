Quart Mutfak Akademi'den bir ilk daha

Bu yenilikçi performanslarla çocuklar, karmaşık duygulara, toplumsal konulara ve günlük hayatın ironilerine mizahi ve derin bir bakış kazanacak. Sahne üstünde spontan diyaloglarla olay örgüsünü geliştiren çocuklar, yetişkin doğaçlamasında kullanılan tekniklerin tamamını başarıyla uygulayarak seyircilere şaşırtıcı ve keyifli anlar yaşatacak.

ÇOCUKLARLA YENİ BİR DENEYİM

Quart Tiyatro'nun kurucularından ve projenin yürütücüsü Civan Öztürk, projeyle ilgili "Bu performanslar, çocukların düşünce dünyasının aslında ne kadar zengin olduğunu görmemizi sağlıyor. Çocuklar, alışılmış kalıpların dışına çıkarak mizahın ve empati yetisinin yaş sınırı olmadığını gösterdi. Onlardan öğrenecek çok şeyimiz var. Yetişkin tiyatrocuların bile çekindiği bir şey olan doğaçlamayı çocuklarımız ustalıkla yaşadı ve aktardılar. Bu kadar dışa dönmeleri, yaptıkları şeylerin reaksiyon alması onlarda inanılmaz bir özgüven ve ruhsal anlamda sanatsal bir uyanışa olanak sağladı. Hem şaşkın hem de gururluyuz." dedi.

SAHNE VE HAYAT ARASINDA BAĞ

Quart Ekibinin sözcüsü de "Bu projeyle çocuklara sadece tiyatro becerileri kazandırmayı değil, aynı zamanda özgüven ve grup çalışması gibi önemli yaşam becerileri aşılamayı hedefliyoruz. Seyirciler de her oyunda çocukların anında geliştirdiği yaratıcı çözümlere tanık olacak." sözlerini ekledi.

Azra Biçer, Arya Candevir, Bartu Akar, Ezmira Öztürk, Kayra Gürler, Ömür Gökçe Özer, Simay Kaymak adlı çocuk oyunculara zaman zaman yetişkin gruptan Bersi Öztürk, Letafet Bayram, Şeyda Varol ve Şevval Çetin de eşlik etti.

İLHAM VEREN ÇOCUKLAR

Bu eşsiz deneyim hem tiyatroseverleri hem de eğitimcileri büyülemeye aday. Proje sayesinde, çocukların sadece geleceğin sanatçıları değil, bugünün ilham veren yaratıcıları oldukları bir kez daha kanıtlanıyor. Quart Tiyatro ses getiren ve yoğun ilgi gören bu etkinliklerine her geçen gün yenilikler ekleyerek ilerliyor.