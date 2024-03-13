Programda yıldızlaşan aşk! Birbirine çok yakışan çifte reklam teklifleri yağıyor

Evlendikten sonra ilk defa birlikte televizyon programına katılan 90'ların efsane ismi Tayfun Duygulu ve eşi Isabellâ Duygulu, samimi tavırlarıyla ve aşk dolu danslarıyla izleyicilerin kalbini çaldı.

Programda göz kamaştıran çift, sadece izleyicilerin değil, reklam dünyasının da dikkatini çekti. Programın sunucusu ve izleyiciler, Isabellâ'nın zarafeti ve güzelliği karşısında adeta büyülendi ve onu "Barbie bebek" olarak tanımladılar.

Çiftin birbirlerine olan uyumu ve mutluluğu, izleyenlerin dudaklarında "maşallah" cümlesini dilinden düşürmemesine sebep oldu. Sosyal medya da bu aşk dolu rüzgâra kapıldı ve çifte beğeni ve olumlu yorum yağdı. Bu büyüleyici atmosfer karşısında, çifte birbirinden çekici reklam teklifleri yağmaya başladı.

Tayfun Duygulu’nun sanat dolu yaşamında mutluluğu bulduğu eşi Isabellâ ile birlikte sadece sahne üzerinde değil, aynı zamanda reklam dünyasında da büyük bir etki yaratacak gibi görünüyor.

 

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