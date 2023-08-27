Prof. Dr. Nur Acar Göçgil’den ailelere, okula merhaba diyecek çocuklar için çağrı

Okulların açılmasına sayılı günler kala ailelerin çocuklarının ihtiyaçlarını giderme çabası hız kazandı. Türkiye’de her üç çocuktan birinin uzak veya yakını görmede problem yaşadığını hatırlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nur Acar Göçgil, bu durumun çocukların başarılarını da etkilediğinin altını çizdi. Prof. Dr. Göçgil, ailelere çocukların göz muayenelerini okul başlamadan yaptırmalarının daha uygun olacağı uyarısında bulundu.

“BAZI GÖZ SORUNLARIN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DAHA KOLAY DÜZELTİLEBİLİR”

Rutin göz muayenelerinin çocuklardaki göz sorunlarını erken aşamada tespit etmeye yardımcı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nur Acar Göçgil, “Yeni öğretim yılı başladığında çocuklar için göz kontrolünün önemi oldukça büyüktür. Erken teşhis edilen göz problemleri, daha etkili tedavi yöntemleri ve daha iyi sonuçlar elde etme şansını artırır. Özellikle bazı göz sorunları, çocukluk döneminde daha kolay düzeltilirken, ilerleyen yaşlarda daha zor hale gelebilir. Göz sağlığı, genel sağlık durumuyla yakından ilişkilidir. Bazı sistemik hastalıkların veya sağlık sorunlarının ilk belirtileri gözlerde ortaya çıkabilir. Bu nedenle düzenli göz muayeneleri, genel sağlık durumunun takibinde de önemlidir.” dedi.

“İYİ GÖRME ÇOCUKLARIN BAŞARISI İÇİN ÖNEMLİ”

İyi görmenin çocukların okulda başarılı olmaları için öneme sahip olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Göçgil, “Görme en önemli duyu organımızdır. Sınıftaki tahtayı, kitapları ve diğer öğrenme materyallerini net bir şekilde görmek, öğrenme sürecinin temelidir. Görme sorunları olan çocuklar, derslerde geri kalabilir, odaklanma zorluğu yaşayabilir ve okul performansları olumsuz etkilenebilir. İyi görme, çocukların sosyal etkileşimlerini ve duygusal gelişimlerini de olumlu yönde etkiler. Arkadaşlarıyla etkileşimde bulunmak, oyun oynamak ve diğer aktiviteleri paylaşmak için iyi görme gereklidir. Görme sorunları olan çocuklar, bu tür etkileşimlerde zorlanabilir ve özgüven eksikliği yaşayabilir.” açıklamasında bulundu.

“ÇOCUKLARDA GÖRME PROBLEMLERİ FARKLI NEDENLERE DAYANABİLİR”

Çocuklarda görme problemlerinin farklı nedenlere dayanabileceğini de söyleyen Prof. Dr. Nur Acar Göçgil, “Kırma kusurları (miyopi, hipermetropi, astigmatizma), göz tembelliği, göz yorgunluğu gibi sorunlar sıkça görülen durumlar arasındadır. Ancak bunların erken teşhisi ve tedavisi için uzman bir göz doktorunun görüşü gereklidir. Sonuç olarak, çocukların okullar açıldığında düzenli olarak göz kontrol muayenelerine tabi tutulmaları önemlidir. Bu kontroller, çocukların sağlıklı bir şekilde gelişmelerine, öğrenmelerine ve yaşamın her yönünde aktif olarak yer almalarına yardımcı olur.” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARDA GÖZ OVUŞTURMA DAVRANIŞINA DİKKAT

“Gözlerimiz dış etkenlere açık yapısıyla vücudumuzun en hassas organlarından biridir. Dolayısıyla hem çocuklarımızın hem de bizlerin gözlerimizi korumak için bazı davranışlardan sakınmamız önemlidir.” diyen Prof. Dr. Nur Acar Göçgil, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“KERATOKONUS CİDDİ GÖRME KAYIPLARINA YOL AÇAN ÖNEMLİ BİR HASTALIK”

“Rutin göz takip muayenelerinin yanı sıra gözleri koruma davranışının da aileler tarafından çocuklara aktarılması gereklidir. Örneğin sürekli göz ovuşturmak, korneanın şeklini değiştirebilir ve gençlerde ciddi görme kayıplarına yol açan önemli bir hastalık olan keratokonus hastalığına veya astigmatizma gibi görme bozukluklarına yol açabilir. Normalde kornea, düzgün ve yuvarlak bir şekle sahiptir; ancak keratokonusta kornea zayıflar ve dışarı doğru bombeleşmeye başlar, bu da görme kalitesini etkiler.

Kirli ellerle gözlere temas etmek, göz enfeksiyonlarına yol açabilir. Göz ovuşturmanın yaygın bir sonucu olan bu durum, konjonktivit gibi göz enfeksiyonlarına zemin hazırlayabilir, göz yüzeyine gereksiz bir baskı ve tahriş uygulayabilir. Bu durum, gözün kızarmasına, sulanmasına ve rahatsızlık hissine neden olabilir.

“GÖZ TEMBELLİĞİNE NEDEN OLABİLİR”

Özellikle tek gözün çok ovuşturulduğunda küçük bebek ve çocuklarda göz tembelliğine neden olabilir. Yine aynı şekilde bu davranış kornea adı verilen gözün dış yüzeyini zedeleme riskini taşır. Bu zedelenmeler, ağrıya, enfeksiyonlara ve daha ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Gözler kaşındığında, alerjik reaksiyonlar veya tahriş edici maddelere maruziyet sonucu oluşan belirtiler nedeniyle çocuklarımız gözlerini ovuşturabilirler. Ancak ovuşturma, alerjik reaksiyonların daha da kötüleşmesine yol açabilir.

Çocukların göz ovuşturmasını önlemek için temiz ellerin önemli olduğunu ve gözlerin kaşınması durumunda temiz bir mendil veya yumuşak bir bezle hafifçe silmenin daha uygun bir seçenek olduğunu unutmayın. Eğer çocuğunuzun göz ovuşturma alışkanlığı devam ediyorsa veya herhangi bir göz sorunu şüphesi varsa, bir göz doktoruna danışmanız önemlidir.”