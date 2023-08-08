Pop müziğin 90’lı yılları Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde

‘Şimdi 90’lar’ konseptiyle o dönemin ruhunu müzikseverlerin ayağına getiren Kuruçeşme, dinleyicileri Boğaz’ın kıyısından 30 sene öncesiyle buluşturdu. 90’lardan günümüze unutulmayan şarkılara imza atan Metin Özülkü, Eda Özülkü, Reyhan Karaca, Erdal Çelik, Jale, Ümit Sayın, Sibel Alaş, Hazal ve Ferda Anıl Yarkın gibi birbirinden değerli sanatçıların yer aldığı konserde nostaljik şarkılarla müzik ziyafeti yaşandı.

“90’LI YILLAR HALA YAŞIYOR”

‘Şimdi 90’lar ekibi Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 90’lar müziğine değinen efsane sanatçılar, “90 seneleri bitmeyen bir bölüm özellikle bizim hayatımızda da yeri önemli…2020 yıllarında 90’ların yeri bir farklı… Konserlerde şarkılarımızı seyircilerle hep bir ağızdan söylemek her şeyi ispat ediyor.” sözlerine yer verdi. Kuruçeşme Sahnesi’nde hayranlarıyla bir arada olmanın heyecanını yaşayan ünlü sanatçılar, “İstanbul’un en güzel mekanlarından birinde Boğaz’ın kenarında konser vereceğiz. Burada misafirlerimizle şarkılar söyleyeceğiz. 90’lı yıllar hala yaşıyor.” dedi.

BOĞAZ’IN KIYISINDAN 90’LARA YOLCULUK!

Türk pop müziğinin 90’lı yıllarına damgasını vuran 9 sanatçıyı bir araya getiren ‘Şimdi 90’lar’ konserine müzikseverlerin ilgisi yoğundu. Gecenin ilk dakikalarında usta sanatçı Metin Özülkü “Seninle Olmak Var Ya” şarkısıyla, Hazal ise sevilen klasiği “Bozuyorum Yeminimi” ile sahnede oldu. Sibel Alaş unutulmaz eseri “Adam”, Erdal Çelik dillerden düşmeyen şarkısı “Gittin Gideli” ile müzik şöleninde yerini aldı. 90’lara selam gönderen bu efsane gece de dinleyiciler kah özlediği şarkılarla buluştu kah geçmişe yolculuk yaptı. Başarılı söz yazarı, besteci ve yorumcu Ümit Sayın ise “Mavi Geceler” şarkısıyla geceye imzasını attı. Sayın’ın ardından 90’lar gecesi Reyhan Karaca ile devam etti ve sevilen şarkıcı eskimeyen şarkısı “Sevdik Sevdalandık”ı yorumladı. Ünlü sanatçı Jale, “Üzgünüm” dedi. Eda Özülkü, “Eğlen Güzelim” ile müzikseverleri yerine oturtmadı. Ferda Anıl Yarkın’ın “Sonuna Kadar” parçasıyla Boğaz’da duygusal rüzgarlar esti.

EFSANELER BİR ARADA!

Metin Özülkü orkestrası eşliğinde 2,5 saat süren efsane konserde müzik keyfi ikiye katlandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye hep birlikte çıkan 90’ların unutulmaz sanatçıları birbirinden unutulmaz düetleriyle geceyi taçlandırdı.

BOĞAZ’DA SELFİE HATIRASI

‘Şimdi 90’lar' ekibinin “Güzeller İçinden” şarkısını seslendirdiği anlarda, ışıl ışıl yanan Boğaz’a bir de Kuruçeşme’yi dolduran binlerce müzikseverin telefon ışıklarının eklenmesiyle muhteşem bir görsel şölen yaşandı. Efsane sanatçılar gecenin finalini selfie çekerek ölümsüzleştirdi.