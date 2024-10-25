Podyumda çocuklar için yürüdüler 

Banu Noyan koreografsi ile Crowne Plaza İstanbul Florya Hotel’de gerçekleşen defileye moda tutkunu çok sayıda kişi katıldı. Sunuculuğunu Zeynep Kasımlıoğlu’nun üstlendiği defilede podyuma çıkan ünlü isimler Hakan Peker, Atilla Saral, Gurur Aydoğan, Atakan Arslan, Turgay Arıkdoğan ve 30 erkek model adımlarını çocuklara destek olmak için attı.

Özel hazırlanan smokinler ve şık erkek kostümleri ile mankenler podyumun odak noktası oldu. Zeki Müren’in modacısı olarak tanınan erkek modasının duayen ismi Muzaffer Çaha, “Ceremonial” adını verdiği defilede izleyenleri hayran bıraktı. Zeki Müren’in anasına saygı olarak hazırlanan kısa filmde, Muzaffer Çaha ve Zeki Müren’in 20 yıllık yol arkadaşlığından kareler paylaşıldı. Zeki Müren’in, Muzaffer Çaha’ya ‘Benim parlamamı sağlayan, sizin ellerinizin maharetidir.’ dediği bu cümle salonda herkese duygulu anlar yaşattı.

Türkiye’yi derinden sarsan, Ankara’daki TUSAŞ’a yönelik gerçekleşen saldırıda şehit olan 5 vatan evladı ve yaralılarımız unutulmadı. Defile öncesi ekrana yansıtılan Türk bayrağı ile şehitlerimiz anılıp bölücü terör örgütüne lanet okundu.