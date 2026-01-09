Playland, iyilik ödüllü eğlence günlerini başlatıyor

Çocukların heyecanla beklediği sömestr tatili geldi çattı.

Çocuklar, aileler ve gençler için yılın en büyük eğlence kampanyası ise Playland’de başladı.

Türkiye’nin aile eğlence merkezi Playland, bu yıl sömestr eğlencesini iyiliğe dönüştürecek yeni projesi ile gönülleri fethediyor.



Playland, 31 Ocak’a kadar devam edecek proje ile hem çocuklara sınırsız eğlence, hem 5 milyon değerinde hediye ve araba çekilişi, hem de dezavantajlı bölgelerde bulunan çocuklara destek ile sömestr eğlencesi daha anlamlı hale getiriyor.

Klasik eğlence merkezi etkinliklerinin yanı sıra; Softplay, Playtown, Arcade, Kum Havuzu, PlayVR, Playbowling ve Power Jump gibi alanlarla her yaştan eğlence severe hitap eden Playland, Sömestrde de keyifli ve eğlence dolu anlara ev sahipliği yapacak.