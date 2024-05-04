Pink Keratin ile saçlarınızı yenileyin

Güney Kore kalitesini ve kozmetik kültürünü Türkiye’ye taşıyan Uraw Kozmetik, saç ve cilt ürünlerini yeniledi.

SAÇLARINIZI BESLER VE CANLANDIRIR

"Uraw Candy Hyaluranic Acıd Ceramid" Pink Keratin saçınızın ihtiyaç duyduğu besleyici bakımı sağlar. Saçlarınıza derinlemesine nüfuz eder, güçlendirir, yumuşatır ve parlaklık kazandırır. İçeriğindeki keratin, hint yağı, şam yağı ve özel bileşenler sayesinde saç tellerini besler ve yeniden yapılandırır. Zayıflamış, yıpranmış veya kırılgan saçlar için ideal olan bu ürün, saçların güçlenmesine ve daha sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Ayrıca, içeriğinde bulunan B1, B2, B6, B12, D ve E vitaminleri ile saçlarınızı derinlemesine besler. Saç derisini de rahatlatır ve nemlendirir. Elektriklenmeyi önleyici özelliği sayesinde saçlarınız daha düzgün ve kontrol altında olur.

SAÇLARINIZI YENİLER

Düzenli kullanımıyla, saçlarınıza ihtiyaç duyduğu bakımı sağlarken, ağırlaştırmaz veya yağlı bir his bırakmaz. Saçlarınıza yeniden hayat verir. Saçlarınızın canlılığını geri kazanmasına ve her dokunuşta yumuşak olmasını sağlar.