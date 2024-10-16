Pınar Su ve İçecek, yeni pazarların kapısını SIAL’de aralayacak

Dünyanın en büyük ihtisas fuarlarından biri olan SIAL Uluslararası Gıda Fuarı’nda yerini almaya hazırlanan Pınar Su ve İçecek, ürünlerini tanıtırken yeni iş birliği anlaşmalarıyla da ihracat ağını genişletmeyi ve pazardaki ağırlığını artırmayı hedefliyor.

Sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda ihracatta yeni pazarlara yönelik adımlarını hızlandıran Pınar Su ve İçecek, 1984 yılında Türkiye’yi ilk kez ambalajlı su ile buluşturmasından bu yana inovatif ürünleriyle dünya pazarında da büyük ilgi görüyor. Ulusal düzeyde satış yapan global menşeili firmalar arasında yüzde 100 Türk sermayeli şirket olarak öne çıkan Pınar Su ve İçecek, sürdürülebilir büyümesini hızlandırarak yılı birçok alanda gerçekleştirdiği büyüme ve yatırımlarla kapatmaya hazırlanıyor. 19-23 Ekim 2024 tarihleri arasında Paris’te gerçekleşecek Avrupa’nın en önemli gıda ve yiyecek inovasyonu fuarı SIAL’de boy gösterecek olan marka, stratejik işbirlikleri kurarak pazar penetrasyonunu artırmayı hedefliyor.



KÖRFEZ ÜLKELERİNE DE AÇILDI

Pazarın köklü oyuncularından biri olarak sadece Türkiye’nin değil, dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin susuzluğunu gideren Pınar Su ve İçecek, ülkemizin en verimli kaynaklarından elde ettiği ve son teknolojiyi kullanarak şişelediği suyu bugün 22 ülkeye ihraç ediyor. İhracat çalışmalarına yurt dışı pazarlarındaki gelişmeleri izleyerek ve müşteri ihtiyaçlarını belirleyerek yön veren Pınar Su ve İçecek, İngiltere, Almanya, Macaristan, Hollanda, İrlanda, Romanya, Yunanistan, Malta, Kosova, İsviçre gibi Avrupa ülkeleri ağırlıkta olmak üzere, KKTC, Azerbaycan, Irak, BAE, Bahreyn, Macaristan, Bulgaristan pazarlarında da satışlarına devam ediyor. İhracat pazarlarına bu yıl Katar, Umman, Suudi Arabistan gibi ülkeleri ekleyen Pınar Su ve İçecek, küresel arenadaki potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve yeni pazarlara adım atmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Pınar Su & İçecek Hakkında: 1984 yılında Yaşar Holding çatısı altında temelleri atılan %100 Türk sermayeli Pınar Su & İçecek, Pınar Şaşal markasıyla Türk tüketicisini ilk kez ambalajlı suyla tanıştırdı. Yıllar içerisinde attığı stratejik adımlarla farklı içecek kategorilerinde portföyüne yeni ürünler ekleyen marka, bu adımlarla pazardaki konumunu daha da güçlendirdi. NSF (Amerika menşeili Ulusal Sağlık Kuruluşu) tarafından onaylanan ilk Türk su markası olarak bugün 30’a yakın ülkeye ihracat yapan Pınar Su & İçecek, sürekli geliştirilen teknolojik altyapısıyla mevcut ve yeni içecek kategorilerinde yakaladığı tüketici memnuniyetini en üst seviyeye taşımak amacıyla sektöre yön veren, sürdürülebilirlik odağındaki yenilikçi çalışmalarına tüm hızıyla devam etmektedir. Sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında "Enerji ve İklim Değişikliği”, “Su Kullanımı ve Atık Su Yönetimi”, “Atık Yönetimi”, “Sağlık ve Güvenlik” ve “Toplumsal Katkı” olmak üzere kendisine beş öncelikli alan belirleyen Pınar Su ve İçecek, “Sıfır Atık Belgesi”ne sahiptir.