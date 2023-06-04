Pınar Soykan'dan yeni şarkı müjdesi

Ünlü şarkıcı Pınar Soykan, sevenlerine yeni şarkı müjdesi verdi. İşte haberin detayları...

Son yayınladığı “Onsuzluk” şarkısıyla radyo listelerinde yükselişini sürdüren güzel şarkıcı Pınar Soykan, geçtiğimiz akşam Hayal Kahvesi Bahçeşehir’de dinleyicileriyle buluştu.

Gecede “Mış Gibi” “Bilemedim” gibi hit şarkılarını seslendiren Soykan, konserinde iki kostüm giydi. Renkli ve fresh renkler tercih eden Soykan, “Artık yaz gelmesi gerek, yaz enerjisi getirdim sizlere hem kıyafetlerimle hem şarkılarımla” dedi.

YENİ ŞARKI MÜJDESİNİ VERDİ

Son şarkısına gelen tepkilerden çok memnun olduğunu dile getiren Pınar Soykan, arayı uzatmadan yeni şarkısını dinleyicilerle buluşturacağının müjdesini sahneden verdi.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Pınar Soykan

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi