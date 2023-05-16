Pınar Soykan'dan uzun boylu şarkıcılara gönderme

Pınar Soykan, “Onsuzluk” adlı yeni şarkısını dinleyicileriyle buluşturdu. Kısa bir aranın ardından konserlerine de yeniden start vermeye hazırlanan ünlü şarkıcıyla hem yeni single’ını hem de müzik çalışmalarını konuştuk.



Sahne şovlarınıza dansçılarla çıkıyorsunuz. Dans etmeyi seviyor musunuz sahnede?

Bence uzun boylu popçular dans etmesin. Bunun içine kendimi de katıyorum. Hoplamak, zıplamak falan bizde çok komik duruyor. Kısa boylu, daha minyon, kıvrımlı kadınlara dansı çok yakıştırıyorum. Aynı zamanda yeteneği olan sanatçılar dans etsin. Yeteneği olmayanlar ısrarla dans ettikçe komik duruyorlar. Benim sahnede dansı en yakıştırdım sanatçı Yıldız Tilbe bu arada. (Hürriyet)