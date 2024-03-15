Pınar Güve'nin 10 parmağında 10 marifet

Uzun bir süre Ayla Algan'dan dersler alan ve eğitimine Sadri Alışık Tiyatrosu'nda devam eden Pınar Güve, Cemil İpekçi defilesinde boy göstererek modellik kariyerine devam ederken, aynı zamanda dizi yapımcılarının dikkatini çekmeyi başardı. Yaz dönemi için birçok dizi teklifi alan Güve, kariyeri adına en doğru seçimi yapmak için titizlikle çalışıyor.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MEZUNU VE BAŞARILI MODEL

Pınar Güve, çevre mühendisliği mezunu olmasına rağmen modellik kariyerinde büyük başarılar elde etti. Ancak oyunculuk, onun en büyük tutkusu. Motivasyonu ise her alanda başarılı olmak için gösterdiği çalışma azmi ve özverisi.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA ADINI DUYURUYOR

Pınar Güve, hem yurt içinde hem de yurt dışında gerçekleştirdiği çalışmalarla podyumları adeta toz duman ediyor. Başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Güve, çok yönlü kariyeriyle dikkat çekiyor.