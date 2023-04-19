Pınar Eliçe yıllar sonra sahneye çıkacağını söyledi

Ünlü isim Pınar Eliçe, 18 yıl sonra sahneye çıkacağını söyledi. Ünlü şarkıcı, sahnelere neden bu kadar ara verdiğini açıkladı. İşte detaylar...

Pınar Eliçe, Nişantaşı Citys'te görüntülendi.

18 yıl sonra sahneye çıkacağını söyleyen şarkıcı, "Bayramın ikinci günü Kıbrıs Grand Pasha Otel'de konserim olacak. Zaman yaklaştıkça heyecanlanıyorum" dedi.

Eliçe, "Neden bu kadar ara verdiniz?" sorusuna, "İki çocuğumu büyüttüm. Oğlum iş sahibi... 19 yaşındaki kızım hukuk okuyor" yanıtını verdi.

Şarkıcı, "Kariyerinizi bir kenara bıraktığınız için pişmanlığınız var mı?" sorusuna, "Hiç pişman değilim. Çünkü yaptığım her şeyin hakkını vermek isterim. İki çocuğum hakkını vermem gerekiyordu. Çocuklarımı büyüttüm artık gözüm arkada değil. Yerlerini bildiler. Şimdi kendi kariyerime odaklıyım. Geç kalmış bir şey yok. Fıstık gibiyim. 18 yaşındaki kız gibiyim. O kadar da iddialıyım" şeklinde konuştu.

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