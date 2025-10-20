Pınar Eliçe sahnede Malefiz oldu

Ünlü assolist Pınar Eliçe geçtiğimiz haftasonu İstanbul'da sahne aldı.

Programında çok sayıda şarkı ve bestelerin yanı sıra Türk sanat müziğinin sevilen eserlerinin yanı sıra günümüzün popüler

şarkılarına da yer verdi.

Sanatçı sahneye Gülşah Saraçoğlu imzalı siyah bir kostümle çıktı.

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin 2014 yılında gösterime giren filmi Malefiz’den esinlenerek dikilen kostümü ilgi odağı oldu.



Pınar Eliçe, "Malefiz filmini çok beğenmiştim ve bu sahnemde Malefiz olmaya karar verdim. Malefiz'den tek eksiğim boynuzlarımın olmaması" diyerek esprili bir gönderme yaptı.