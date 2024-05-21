Pınar Eliçe, oğlu Deniz ile ilk kez röportaj verdi! Ünlü şarkıcının oğlu bakın ne iş yapıyor?

Pınar Eliçe, oğlu Deniz ile Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Oğlunun iş hayatında olduğunu söyleyen şarkıcı, "İnşaat ve enerji. İş başında... Kızım son sınıfta... Avukat olacak. Oğlum iş insanı, kızım avukat. Sırtım yere gelmez. Çocuklarımla gurur duyuyorum. Annelerin ilk ve son aşkı oğullarıdır" dedi.



Çocuklarına popüler olduğunu söylemediğini belirten Eliçe, "Çocuklara hiçbir zaman sanatçı kimliğimi koymadım. Ortaokula başlayınca çocuklarımın arkadaşları onlara benim ünlü olduğunu söylemiş. Çocuklarım daha sonra Google'a bakınca, 'Anne sen ne kadar meşhurmuşsun' demişlerdi. 3-4 yıl öncesine kadar aktif değildim. Geçen ödül töreninde ise, 'Anne sen ne kadar önemli iş yapıyormuşsun' dediler" diye konuştu.

Şarkıcı, "Gelin adayı olur mu sanat camiasında?" sorusuna, "Kimi isterse başımın tacı... Sanatçı ve manken olabilir. Onun tercihi. Nasıl mutluysa" yanıtını verdi. Çalışmalarından bahseden şarkıcı, "Almanya'dan geldim. Ayın 26'sında Kıbrıs'tayım. Ayın 3'ünde Nişantaşı'na taşınıyorum. Sonrasında tatil var. Ondan sonra festivaller başlıyor. Yeni şarkımın klibi olacak. Baya yoğun olacak. Çalışmaya devam. Yakında televizyon sürprizi olacak. Bayram sonra başlıyor" ifadelerini kullandı.