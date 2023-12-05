Pınar Eliçe, ilk sahne kostümünü bakın ne yapmış?

Pınar Eliçe, arkadaşlarıyla Nişantaşı City's'de görüntülendi. Spor tarzıyla dikkat çeken sanatçı, "Bu kombinle gezmek harika... Sahne ise ayrı... Sahne kadını olduğum için tüylü terliğim ve şıkırtım olmazsa olmazım. Bazen hakikaten yoğun konserler olunca her gün giyin, saç ve makyaj... Bugün nasıl mutluyum anlatamam. Sahne kıyafetleri ağır oluyor, taşımak zor. Kaç kere düşme tehlikesi atlattım. Kars konserinde eteğe bastım. Dönerken başım döndü. Kendimi 20'li yaşlarda hissettim herhalde... Son anda toplardım, düşmedim" dedi.



İLK SAHNE KIYAFETİM ANNEMDE

53 kilo olduğunu söyleyen ve formuna dikkat ettiğini belirten Eliçe, "Sahnede giydiğiniz kıyafeti bir daha giyiyor musunuz?" sorusuna, "Giydiğimi kıyafeti bir daha giymiyorum. İleride internette satışa koyacağım. Şu anda 15-20 tane var. Hepsi pahalı... Sahne söz konuysa en iyisi olmalı... İlk sahne kıyafetim mesela annemin evinde duruyor" yanıtını verdi.



PAZARDAN ALIŞVERİŞ YAPIYORUM

Lükse düşkün olmadığını söyleyen sanatçı, "Kişiye göre değişir. Bütçemize uygun. Lükste ayakkabı ve çantaya, paraya acımıyorum. Pazarda da beğendim bir şey olur. Onu tişörtle kombinliye bilirim. Yeşilköy'de sosyete pazarına gidiyorum. Ekonomi kriz var.

TİKTOK KAPATILSIN

Sosyal medya fenomenlerinin gündem olmasına Eliçe, "Benim yaşadığım hayatın dörtte birini bile paylaşmıyorum. Gittiğim yerler ve ülkeleri paylaşmıyorum. Paylaşsam yaptıklarımı onlardan daha çok... Hiçbir şey görmemiş ve sonradan görmelere imkanı verirsen olacağı budur. Yanlış insanlara yanlış paralar verildi. TikTok'a da karşıyım. Kapatılsın. Hamile kadın göğsünü açıp para kazanıyor. Hiçbir etik değer olmayan mecra" dedi.

ÇOCUĞU OLMADIĞI İÇİN BÖYLE SÖYLÜYOR

Sanatçı, yeni yıl mesajı için, barış, sağlık ve mutluluk diledi. İrem Derici'nin, "Ben iyi olayım herkes kötü olsun" sözlerine sanatçı, "O da bakış açısı... Saygı duymak lazım. Çocuğu olmadığı için böyle söylüyor. İleride çocuğu olunca daha iyi anlayacak bizleri" ifadelerini kullandı.