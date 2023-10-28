Pınar Eliçe'den yapay zeka ile Atatürk fotoğrafı

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını tek yürek halinde kutladığımız bugünlerde ünlü sanatçı Pınar Eliçe'nin hayranları yapay zeka ile yapılmış Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı.



Pınar Eliçe paylaşımına, "Sen rahat uyu biz hep İzindeyiz Atam... Kanımızın son damlasına kadar cumhuriyetimizin sonsuz bekçisi olacağız" notunu düştü.