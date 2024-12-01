Pınar Eliçe beyaz kostümü için bakın kimden ilham aldı?

Ünlü assolist Pınar Eliçe, geçtiğimiz akşam "Bir Cunda Masalı" Ataşehir'de sahne aldı.



Göğüs ve bacak dekolteli beyaz kostümü ve güçlü sesi ile dinleyenlerin kulaklarının pasını silen Pınar Eliçe, unutulmaz sahne perfonması ile izleyenlere hem müzik ziyafeti sundu hem de keyifli anlar yaşattı.



Adeta şampanya yağmuruna tutulan sanatçıyı sevenleri gecenin finalinde ayakta alkışladı.

ZEKİ MÜREN'DEN İLHAM ALDI

Gördüğü ilgiden oldukça mutlu olduğunu söyleyen Pınar Eliçe, "17 yıllık aradan sonra böyle coşkulu izleyici her sanatçıya nasip olmaz. Çok şanslı olduğumu bir kez daha gördüm" derken sözlerine şöyle devam etti:

"Beyaz kostümüm de çok beğenildi, bende tıpkı sanat güneşimiz Zeki Müren gibi kostümlerime isim verdim. Bu gece giydiğim kostümüm adı Beyaz Kuğu masalı"