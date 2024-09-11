Pınar Deniz yeni reklam için kamera karşısına geçti  

Güzelliği bilimle buluşturan, inovatif ürünleriyle saç bakım kategorisine yön veren L’Oreal Paris Elseve’in yenilikçi imajını, Pınar Deniz’in ışıltısıyla buluşturan yeni Hydra [Hyaluronic] Pure serisi, 10 Eylül 2024, Salı günü Feriye İstanbul’da düzenlenen basın lansmanı ile tanıtıldı.

L’Oréal Paris Marka Lideri Ecem Pekkaya Çağlar’ın katılımıyla gerçekleşen tanıtımda konuşan Pınar Deniz, “L’Oreal Paris Elseve’le bir kez daha bir arada olmaktan çok mutluyum. Güzel bir günün sırrı güzel saçlarda saklı, bu yüzden saç bakımının benim için çok önemli olduğunu sık sık vurguluyorum. Yenilikçi yaklaşımıyla birlikte güçlü içeriklere sahip Elseve Hydra [Hyaluronic] Pure serisi, saçımın tüm ihtiyacını karşıladı. Herkesi Elseve Hydra [Hyaluronic] Pure serisini deneyimleyerek ‘Saçlarında Hafifliğin Gücünü Hissetmeye’ davet ediyorum” dedi.

L'Oréal Paris Güzellik Elçisi Pınar Deniz ile yakaladıkları bu harika uyumu, yeni Hydra [Hyaluronic] Pure serisiyle bir üst seviyeye taşımaktan mutluluk duyduklarını belirten Ecem Pekkaya Çağlar, kampanyanın büyük ilgi gördüğünü ve beklenenin çok üzerinde bir başarı yakaladıklarını belirtti. Çağlar, "L'Oréal Paris Elseve olarak, 50 yılı aşkın saç bakım uzmanlığımız, devrim yaratan inovatif ürünlerimiz ve global gücümüzle sektörde öncü bir rol üstleniyoruz. Hydra [Hyaluronic] Pure serisi için hazırladığımız yeni kampanyamızda da her zaman olduğu gibi yine tüketicilerimizi merkeze koyduk" dedi.

Reklam filminde güzel saçlarıyla göz kamaştıran Pınar Deniz, Yeni Yağlanma karşıtı ailenin ikili etkisine vurgu yapıyor. Salisilik asitle saç diplerini arındırırken, hyaluronik asitle saç boylarını nemlendiren yeni aile sayesinde sağlıklı ve hafif saçlara ulaşmanın yolunu gösteriyor.