Pınar Deniz'in bu hallerine çok şaşıracaksınız! 19.04.2023 16:09 Son dönemin parlayan yıldızlarından Pınar Deniz, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkat çekti. Kanal D'de başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisinde oynayan Pınar Deniz, kendisine bıyık yaptı. Deniz, bıyıklı haline, "Çok yakışıklı oldum" diye yazdı. Oyuncu, daha sonra sakal yaptığı kareyi ise, "Peki ya bu?" diyerek, güldürdü. Daha sonra yüzüne çil yapan Deniz, "Çiç çil üstüne" diye yazdı. Deniz, Aktris dizisinde de başrolü Uraz Kaygılaoğlu ile paylaşıyor. Oyuncu, bir süredir Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN