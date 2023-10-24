Pınar Deniz ile modern stil kodları

NetWork’ün ikonik silüetlerle şehrin dokusunu ve dinamizmini minimalist ve modern tasarımlarla hissettirdiği Modern City kampanyası, Pınar Deniz’in seçkileriyle bu sonbahar-kışın stil kodları oluşturuyor.

Başrolde derinin olmazsa olmaz olarak yer aldığı seçkide ceketten, pantolona, mont ve gömleklere kadar tasarımlar güçlü bir stili yakalamanızı sağlıyor. Yüksek bir duruş sergileyen derilerde siyah ve taba her zamanki vazgeçilmezliğini koruyor.

Pınar Deniz seçkisinde beyaz rengin çekiciliği bu sonbahar-kış da fazlasıyla hissediliyor. NetWork tasarımlarındaki dikiş detayları, modern formları ile daha da belirginleşiyor. Sezonun öne çıkan renklerinden beyaz, mor ve yeşil tonlarına; triko, kaşmir kazak ve bluzlarda da sıkça rastlanıyor.

Pantolon ve kalem eteklerde gri ve taba tonları dikkat çekerken, taş baskılı bodyler hem etek hem de pantolonların üstünde gündüzden geceye kusursuz bir görünüm sergilemenizi sağlıyor. Mini ve kalem eteklerle bol paça pantolonların tamamlayıcısı küt ve sivri burunlu deri çizmeler, taş detaylı topuklu sandaletler ve farklı form ve boyutlardaki çantalarla kombinlenerek, rahat ve modern bir görünüm sunuyor. Stilinin tamamlayıcıları kolye, küpe, bilezik ve yüzükler de gündüzden geceye uzanan kusursuzluğa son bir dokunuşta bulunuyor.

Pınar Deniz’in seçkilerini NetWork mağazalarında ve NetWork Online’da keşfedebilirsiniz.