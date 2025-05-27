Pınar Altuğ karşılıksız çek iddialarına sert yanıt verdi

Denizli'de yaş mama ve konserve üretimi yapan yerel bir firma sahibi ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın kendisinden mal aldığını karşılığında da kendisine de toplamda 761 bin TL çek verdiğini ancak çekin günü geldiğinde karşılıksız çıktığını belirterek dava açtığını belirtmişti.

Çekin karşılığını alamayan firma sahibinin dava açtığını ve tahsilatını hukuk üzerinden sağlayacağı haberlerine Pınar Altuğ'dan yanıt gecikmedi. Konu hakkında ilk kez Nokta Gazetesine özel açıklama yapan Altuğ, "Ticari hayatın içinde herkesin başına gelebilecek bir olay. Konuyu elbette takipçisiyiz. Ancak bu firma ile uzun yıllardır çalışıyoruz. Bugüne kadar hiç böyle bir durum yaşanmadı. Her zaman düzenli ödemelerinİ aldı. İlk Kez Türkiyedeki ticari koşulları göz önünde bulundurursak bir çekimizin ödeyemedik. Ancak kendisine ödeme yapacapımızı belirttik. Ve bu açıklamaları yapmadan önce Yağmur kendisiyle iletişime geçip çeki ödeyeceğini söylediğinde ' Sizi herkese rezil edeceğim. Sadece seni değil eşini de edeceğim' diyerek iletişimi kesti. Ve sonradan da gazete manşetlerinde yaptığı açıklamaları okuduk" dedi.

Ünlü oyuncu ayrıca eşiyle ticaretlerinin farklı olduğunu belirterek 'Pınar ödesin' yorumlarına da tepki göstererek, "İkimizin şirketi ayrı. Hepimiz kendi ticareti ile ayrı ayrı ilgileniyoruz. Ayrıca bir şirketteki borç şirket hesabından ödenir. Öyle bende kendi hesabımdan ödeyeyim diyemezsiniz. Eşimin ticari hayatı kendini ilgilendirir benimkisi beni. Ayrıca bu şahıs acaba sıkıştığında Yağmur'dan ödeme istediğinde eşimin kendi hesabından ona aktardığı paralardan neden bahsetmiyor. Onu zor günlerinde desteklerken herşey iyiydi. Ticarette herkesin başına gelebilecek bir olayı sanki ortada bir dolandırıcılık varmış gibi lanse etmek ne kadar çirkin. Biz 20 yıldır işlerimizi hukuka uygun ve dürüstçe yapıyoruz. Yağmur ortadaki mağduriyeti gidermek istediğinde beyefendinin niyeti parasını almak olsaydı hakkımızda açılmış bir dava yada gelip ödemesini alabilirdi. Ama malesef reklam yapmaya çalıştığı için insanların ticari itibarını zedelemeye çalışıyor" diyerek tepkisini ortaya koydu.