Pınar Altuğ’dan yeni imaja kontrol  

Geçtiğimiz aylarda kaş ekimiyle gündem olan Pınar Altuğ, yeni görünümüyle yine dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü oyuncu, rutin kontrolü için Dr. Burak Tuncer’i ziyaret etti.

Doğal ve dengeli görünümüyle konuşulan Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde Esteworld’deydi. Kaş ekimi sürecinin ardından gerçekleştirilen kontrol ziyaretinde Altuğ’un memnuniyeti dikkat çekti. Süreci yakından takip eden Dr. Burak Tuncer’in de bizzat ilgilendiği ziyarette, doğal görünümün korunmasına özen gösterildiği öğrenildi. Altuğ’un yüz ifadesine taze bir dokunuş katan kaşları, sevenleri tarafından konuşulmaya devam ederek, beğenileri topluyor.