Pınar Altuğ'dan itiraflar!

Uğurkan Erez ile ünlü modacı Erol Albayrak’ın hazırlayıp sunduğu “Şimdi Konuşmak Moda” programına konuk olan Pınar Altuğ, ilk evliliği için; “keşke daha erken bitirseydim, ya da hiç evlenmeseydim” dedi.

Dijital mecrada yayınlanan “Şimdi Konuşmak Moda” programında Uğurkan Erez ile Erol Albayrak bu kez, podyumların ve televizyon dünyasının ünlü ismi Pınar Altuğ’u konuk ettiler. Birol Güven benim için “yüzü yunus gibi. Hep gülüyor” demiş.

Çekimlerini ve yapımcılığını Wediacorp’un üstlendiği programda Pınar Altuğ, kariyerinin en önemli işlerinden “Çocuklar Duymasın” ile yolunun nasıl kesiştiğini anlattı. Dizinin yapımcısı ve senaristi Birol Güven’in kendisi için “yüzü yunus gibi. Hep gülüyor. Bu kadın doğru kadın”dediğini söyledi.



EN BÜYÜK CESARET ÖRNEĞİM, KOCAMLA BERABER OLMAK

Sosyal medyada kendisi için yapılan en absürd yorum için; “kocamı elimde tutmak için ona para vermişim” diyen Altuğ, en büyük cesaret örneğinin de Yağmur Atacan ile beraber olmak olduğunu ifade ediyor. “Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık” diyen Pınar Altuğ, “o döneme göre cesaret örneği olarak değerlendirilebilir” diyor.

Eğitimini tamamlayabilmek için mankenliğe başladığını, çocukluğuna dair anılarını, podyumda ve televizyon kariyerinde başına gelen ilginç olayları, Tamer Karadağlı ile arkadaşlığını, hayatından çıkardığı kişileri, özlediği eski günleri, yaşı ilerledikçe değişen duygularını, düşüncelerini, eşi Yağmur Atacan’la nasıl tanıştığı ve pek çok bilinmeyeniyle Pınar Altuğ’un bu samimi sohbetini, youtube’da Cuma akşamı saat 18.00’den sonra izleyebilirsiniz. Kaçırmayın…