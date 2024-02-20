Philips Türkiye'nin stratejik iletişim ajansı Marjinal Porter Novelli oldu

Lider sağlık teknolojileri şirketlerinden biri olan Philips'in Türkiye'deki yeni stratejik iletişim ajansı bilişimden sağlığa, finanstan sigortacılığa kadar geniş bir sektörel yelpazedeki müşteri portföyüne 360 derece iletişim hizmetleri sunan Marjinal Porter Novelli (MPN) oldu. MPN, iş birliği kapsamında Philips Türkiye'nin kurumsal iletişim çalışmalarının yanı sıra, Kişisel Sağlık ve Sağlık Sistemleri iş birimlerinin iletişim danışmanlığını yürütecek.



İnsanların hayatlarını anlamlı yenilikler yoluyla iyileştirmeye odaklanan Philips, Türkiye'de 94 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor.



30 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren MPN, Philips'in kurumsal iletişim çalışmaları ile birlikte Sağlık Sistemleri iş biriminde yer alan teşhis, tedavi, evde bakım alanlarındaki tıbbi cihazlarından ve dijital sağlık çözümlerinden, Kişisel Sağlık iş biriminde yer alan kadın ve erkek bakım ürünlerinden, ağız ve diş sağlığı alanındaki Sonicare ve anne-bebek sağlığı alanındaki Philips Avent ürünlerinden oluşan portföylerin iletişim çalışmalarını yürütecek.

