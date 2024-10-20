Petek Dinçöz Kıbrıs'tan ev aldı!

Petek Dinçöz, geçtiğimiz akşam Kıbrıs’ta Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı.



Sahnede derin dekolteli lacivert bir kıyafet tercih eden Dinçöz, şıklığıyla dikkatleri üzerine çekti. Sezen Aksu'nun "Unut" şarkısını yeniden yorumlayan şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni şarkısı hakkında konuşan Dinçöz, "Yeni bir düzenleme yaptık. Çok güzel tepkiler aldık. Bugün iki güzel gelişme yaşadım. Hem yeni şarkım çıktı, hem de bir ev aldım. Yani Kıbrıs'tan bir ev aldım. Artık oğlum ve eşimle beraber bizi daha sık göreceksiniz Yavru Vatan'da," dedi.

Muhabirlerin "Sahneye hazırlanmanız çok sürüyor mu?" sorusuna, "Hazırlanmam 15 dakika sürüyor. Ben çok bekletmiyorum, aslında ekibim artık beni tanıyor. 20 yıldır makyözüm aynı, yüzümü de saçımı da biliyorlar. O yüzden çok hızlı hazırlanıyorum," cevabını verdi.

Son zamanlarda sahneye maddeler fırlatılması gündemdeyken Murat Boz'a atılan bir cisim hakkında da konuşan Petek Dinçöz, "Bizim de zaman zaman başımıza gelebiliyor. Bazı kendini bilmezler bu tür şeyler yapabiliyor. Murat'ı görünce üzüldüm, kalıcı bir hasar olabilirdi. Bir gün benim de başıma geldi. Konserde sahneye bıçakla fırlayan biri vardı. Bıçağı bana salladı. Koruma araya girdi ve ceketi yırtılmıştı. Bu tür şeylerin son bulması gerek," şeklinde konuştu.