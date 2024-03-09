Petek Dinçöz Kıbrıs’ta sigortalandı! Oğlunu da unutmadı

Sesi, şarkıları ve muhteşem güzelliğiyle Kıbrıs’ı sallayan Petek Dinçöz, binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

ANNE-OĞUL SİGORTALANDI

Konser önce Aveon Global Sigorta tarafından kazalara ve kritik hastalıklara karşı sigortalandığını söyleyen Petek Dinçöz, “Beni ve oğlumu önemli risklere karşı sigortaladılar” dedi. Konser sırasında Aveon Global Sigorta Canıma Sağlık Sigorta poliçesini Petek Dinçöz’e takdim etti.

EŞİMİ KLİPTE ZORLA OYNATTIM

Son klibinde eşi Nida Büyükbayraktar ile kamera karşısına geçen Petek Dinçöz, “Eşimi klipte oynaması için zorladım. Oynayacaksın dedim. Kabul etti. Çok güzel bir klip oldu. Benim için de çok güzel bir anı oldu” dedi.

ARABESKE DEVAM

Yakında arabesk şarkıları art arda çıkaracağını söyleyen Petek Dinçöz, “Bir yandan da yaz için güzel bir Balkan şarkısı arıyorum. Balkan müziği yapmak istiyorum. Her ay bir şarkı çıkacağım. Seviyorum şarkı yapmayı.” diye konuştu.

BEN RİSKLERİN KADINIYIM

Ekranlara dönmeye hazırlanan Petek Dinçöz, “Şu ana kadar içime sinen bir proje olmadı ama kadın kuşağı ile ekranlara döneceğim. Şaşırtmayı ve riske girmeyi seviyorum. Ben risklerin kadınıyım” dedi.

Gişe organizasyonun hazırladığı muhteşem geceye katılanlar arasında Türkiye esnaf ve sanatkarlar Konfederasyonu ( TESK ) Genel başkanı Bendevi Palandöken, Aveon Global Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Alp Özerk, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kerim Bağdaş, Aveon Global Genel Müdürü Kemal Gül, Genel Müdür Yardımcıları Emrah Yaşar, Oya Yıldız, Handan Demir, Melek Yılmaz ve Nilgün Kandemir, Aveon KKTC genel müdürü Murat Selvi, Ozan Bussines Genel Müdür Yardımcıları Özgür Gerçek ve Hilmi Enahtar, EMBANK Genel Müdürü Sarp Demiray, İstanbul Medeniyet Üniversitesi TEKNOPARK Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, KKTC Maliye Bakanı Alişan Şan, Yazar ve bilimadamı Alphan Manas, Tiyatro ve sinema sanatçısı Altan Erkekli , Tiyatro sanatçısı Volkan Severcan, Tiyatro sanatçısı Yavuz Seçkin, Sigorta acenteleri sendikası başkanı Yalçın Metin, MÜSİAD Sigorta komitesi başkanı Sedat İyidemir, SİGORTA ACENTELERİ BİRLİĞİ derneği başkanı Ayhan Çalık, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut yer aldı.