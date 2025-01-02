Petek Dinçöz'den dikkat çeken elbise!

Petek Dinçöz, 2025 yılını unutulmaz bir sahne performansıyla karşıladı. Sanatçı, Bulgaristan’da Golden Eye Otel’de düzenlenen görkemli yılbaşı gecesinde sahne aldı ve büyüleyici bir atmosfer yarattı. Geceye damgasını vuran detay, Petek Dinçöz’ün giydiği eşsiz kostümdü. Cam şişelerden oluşan özel tasarım elbise, ünlü modacı Selma Oruç imzasını taşıyor. Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik temasını moda dünyasına taşıyan bu benzersiz tasarım, izleyicilerden tam not aldı.

Dinçöz, performansı sırasında hem nostaljik hitlerini hem de yeni şarkılarını seslendirerek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Parıltılı cam detaylarının sahne ışıklarıyla uyumu, geceye görsel bir şölen kattı. Konser sonrası kısa bir açıklama yapan sanatçı, “2025, yeniliklerin ve güzelliklerin yılı olacak. Böyle özel bir gecede sahnede olmak ve sizlerle birlikte olmak benim için çok değerli,” dedi.