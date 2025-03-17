Mehmet Özdoğru’nun haberine göre; Görgülü'nün tüm gelirini Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı’na (KİTVAK) bağışladığı kitabının imzaladığı Yakın Kitabevi' KİTVAK Başkanı İklil Ulueren başta yüzlerce okurun akınına uğradı.

Hilton Garden Inn Bayraklı Oteli Genel Müdürü Sevil Görgülü, yedi yıl boyunca yaptığı ve başarılı olduğu kanserle mücadelesini yazdığı kitabın "Pes Etmek Yok adını taşıdığına dikkat çekti. Görgülü, "Kitabı yazmaktaki amacım, benimle aynı savaşı verenlere ışık olabilmek ve bir parça da olsa umutlarını asla kaybetmemelerini sağlamak" dedi.

İlk kitabı KİTVAK Başkanı İklil Ulueren'e imzalyayan Görgülü, kanser tedavisinin aileyle birlikte ortak yürütülecek bir mücadele olduğunun altını çizdi. Görgülü, “Aile desteği iyileşmemizdeki en önemli motivasyon kaynağıdır. Bu nedenle kitabımı kanserle savaşımda beni yalnız bırakmayan, sürekli destek veren aileme ithaf ediyorum" diye konuştu.



Sevil Görgülü, kitabında okurlara "Kanserden korkmayın. Kanser sizden korksun. Onunla yaşamayı ve savaşmayı öğrenin" diye seslendi, okurlarıyla söyleşti. Yakın Kitabevi'nce yayımlanan kitabın editörlüğünü gazeteci Hüseyin Erciyas yaptı.