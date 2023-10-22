Perihan Savaş tarzıyla dikkat çekti

Ünlü sanatçı Perihan Savaş tarzıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

Perihan Savaş, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. ‘Dilek Taşı’ dizisinde Macide, karakterine can veren sanatçı, akşam saatlerinde tek başına çıktığı alışverişte bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Savaş, "İzin günlerinde alışveriş yapmaya çalışıyorum, temel ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekli" dedi.

 

Sevenlerinin yoğun ilgisi gösterdiği usta isim, bu yoğun ilgiye tüm samimiyetiyle cevap verip, yanına gelen sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirip, sohbet etmeyi ihmal etmedi. Perihan Savaş’ın spor AVM’ tarzı ise sevenleri tarafından beğeni topladı.

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