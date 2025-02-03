Perihan Savaş'tan yeni proje açıklaması!

Perihan Savaş, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de bir süre meydan katındaki mağazaları dolaşıp alışveriş yapan oyuncu, alışveriş sırasında karşılaştığı muhabirlerle ayak üstü sohbet etti. Muhabirlerin fotoğraf isteğini de kırmayıp objektiflere poz veren Perihan Savaş, "Şu sıralar sadece dinleniyorum, alışverişe çıktım eksikleri alacağım" açıklamasında bulundu.



Muhabirlere iyi çalışmalar diledikten sonra alışverişine kaldığı yerden devam eden usta isim, alışverişini noktaladıktan sonra aracını bıraktığı vale noktasından teslim alarak AVM’den ayrıldı. Perihan Savaş’ın, şık AVM tarzı ise dikkatlerden kaçmadı.