Perfect Moment Aw24 Koleksiyonu V2k Designers’da

Dünya modasının öncü markalarını Türkiye ile buluşturan V2K Designers, lüks kayak giyim markası Perfect Moment’ın AW24 Koleksiyonunun en özel seçkilerini kış tatili seven ve kayak tutkunları için sunuyor. Perfect Moment AW24 Koleksiyonu markanın ikonik mirasını modern inovasyonla harmanlıyor. Perfect Moment tarafından sadece V2K Designers’a özel olarak tasarlanan triko kazak ise tasarımıyla ikonik bir kış stilinin en dikkat çeken parçası olmaya aday.

Kayak sporunu ve kış stilini kutlayan koleksiyon, modern yeniliklerle retro esintili tasarımları birleştirirken her detayı özenle işlenmiş ve yüksek performansla bütünleşmiş parçalara yer veriyor.

İkonik Stiller ve Yenilikçi Detaylar

Dört farklı temanın öne çıktığı koleksiyonda yer alan cesur renk blokları, kazayağı desenleri ve klasik kırmızı, beyaz, mavi ve bordo renk paletiyle retro kayak stiline modern bir yorum getiriyor. Zarif dokular kayak sonrası tarzı mükemmel şekilde tamamlayan lüks dokunuşlar sunulurken, 70'lerden ilham alınarak oluşturulan renkli ve nostaljik desenler, arşivlerden çıkarılan özel baskılar ve yeni AI tasarımlı kayak sahneleri dikkat çekiyor.

Kayak modasını yakından takip edenler için özel parçalar sunan koleksiyon, sadece stil açısından değil, aynı zamanda performans bakımından da zirvede yer alıyor. Konforlu kumaş, dikişsiz iç katmanlar ve yüzde 100 merino yününden üretilmiş trikolar gibi teknik yenilikler, bu koleksiyonu işlevsellikte en üst seviyeye taşıyor.

Kayak modasına ait her bir detayın yer aldığı Perfect Moment kadın ve çocuk AW24 Koleksiyonu, V2K Designers’ta satışa sunularak Türkiye'deki kış stiline yenilikçi bir soluk getiriyor. Hem şehirde hem de kayak tatillerinde fark yaratmak isteyenler için bu koleksiyon, fonksiyonel ve şık parçalarıyla V2K Designers’da keşfedilmeyi bekliyor.