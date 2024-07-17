Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın 2. sezon yayın tarihi belli oldu

Netflix, başrollerini Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı’nın paylaştığı Pera Palas’ta Gece Yarısı’nın 2. sezon yayın tarihini özel bir video ve diziden ilk karelerle duyurdu. İlk sezonu merak uyandırıcı bir finalle noktalanan, güçlü oyuncuları ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin yeni sezonu, 12 Eylül’de izleyici ile buluşacak.

Yapımcılığını Karga 7, yönetmenliğini Emre Şahin ve Nisan Dağ’ın üstlendiği dizinin senaryosunu Elif Usman, Aksel Bonfil ve Ekin Akçay birlikte kaleme alıyor. Oyuncu kadrosunda Tansu Biçer’in de yer aldığı Pera Palas’ta Gece Yarısı’na 2. sezonda Güven Murat Akpınar, Nezaket Erden ve Tülin Özen gibi sevilen isimler, sürpriz karakterlerle dahil oluyor.

Esra’nın annesini bulmak üzere bu kez 1941’e giden Esra ve Ahmet, zamanda yeni bir karışıklığa neden olurken; aşkının izini süren Halit’in beklenmedik gelişi, işleri iyice içinden çıkılmaz hale getirir. Zamanda yepyeni bir yolculuk ve heyecan dolu anlarla Pera Palas’ta Gece Yarısı, 2. sezonuyla tüm dünya ile aynı anda 12 Eylül’de sadece Netflix’te.

PERA PALAS’TA GECE YARISI 2. SEZON HAKKINDA:

1995 yılında, kendisine ait 1940’larda çekilmiş bir bebeklik fotoğrafı bulan Esra, annesinin ve ailesinin kim olduğunu öğrenmek için geçmişe dönmeyi kafasına koyar. Ahmet'in zamanla oynamamak gerektiği uyarıları Esra’yı durdurmaya yetmez ve ikili 1941 yılında kendilerini yeni bir serüvenin içinde bulurlar. Esra annesinin izini sürerken, Ahmet ise tarihin akışını değiştirdiklerini fark eder. Zamanda bir kırılmaya neden olan Esra ve Ahmet’in bir de davetsiz misafiri vardır. Zaman yolculuğunu keşfeden Halit de, aşkının peşinden 1919 yılından 1941’e gelmiştir. Başları yeterince dertte olan ikilinin karşısına bir de Halit’in çıkması, işlerin daha da karışmasına yol açar.