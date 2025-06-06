Pelin Karahan'ın AVM tarzı

Pelin Karahan, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.



Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı Beymen mağazası olan güzel oyuncu, bir süre burada alışveriş yaptıktan sonra meydan katına çıkarak güzel havanın keyfini çıkarttı. Burada uzun süre alışveriş yapan başarılı oyuncu, alışveriş sırasında karşılaştığı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Muhabirlerle ayaküstü sohbetin ardından alışverişine kaldığı yerden devam eden Pelin Karahan, güzelliğinin yanı sıra mütevazi ve içten tavırlarıyla da dikkatleri üzerine topladı.