Pelin Karahan ekrana dönüyor

Pelin Karahan, geçtiğimiz gün eşi Bedri Güntay ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde geldikleri Zorlu AVM’de ilk durakları dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan çift, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Alışveriş sırasında muhabirlerin kendilerini görüntülediğini görünce gülümseyen Pelin Karahan, "Tatilden yeni döndüm eksiklerim vardı onları tamamlıyorum" açıklamasında bulundu.

‘Kirli Sepeti’ dizisinin yeni sezon kadrosuna dahil olduğu sorularına ise, "Harika bir kadronun içine dahil oldum ‘Meyra’ karakterine can vereceğim, ekranlara geri dönmek açıkçası heyecan verici" ifadelerini kullandı. Yanına gelen sevenleriyle uzun süre hatıra fotoğrafı çektiren başarılı oyuncu, kendisine gösterilen yoğun ilgiyi sempatik halleriyle karşıladı. Her zaman olduğu gibi güzelliği ve şık tarzı ile de dikkatleri üzerine çeken Pelin Karahan’ın, eşi Bedri Güntay ile uyumlu tarzı ise gözlerden kaçmadı. Çift, alışverişini tamamladıktan sonra ise AVM’den ayrıldı.