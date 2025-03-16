Pelerin'den Depresif

Pelerin grubu 2024'ün Haziran ayında kurularak müzik dünyasında ilk adımlarını attı. Kısa sürede dijital platformlarda bir çok projeyi müzikseverler ile buluşturan grup kendilerine büyük bir hayran kitlesi oluşturdular.



Çalışmalarına ara vermeden devam eden genç yetenekler 2025 yılının başında yayımladıkları Sana Veda ve İzmit Sahili şarkıları ile müzik listelerinde dikkat çekmeyi başardılar. Grup şimdi ise Depresif adlı parçalarıyla müzik yolculuklarında yine Beyza'nın eşsiz sözleri ile Türkçe indie müzikte farkındalık yaratmaya devam ediyorlar.



Pelerin grubunun tek kadın müzisyeni olan ve grubun gitaristliğinin yanı sıra şarkı sözü yazarlığını ve besteciliğini üstlenen Beyza'nın farklı çalışmalarıyla yakın zamanda yeni projelerin ayak sesleri şimdiden duyuluyor.