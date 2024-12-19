Pedro Alonso İstanbul'a taşınıyor mu? Oyuncudan İstanbul itirafı!

Her defasında İstanbul'a hayranlığını dile getiren İspanyol oyuncu Pedro Alonso, yeniden Türkiye'ye geldi. Sürekli İstanbul'da ev alacağı konuşulan oyuncu, Murat Boz ve Ozan Doğulu'nun sahne aldığı Volkswagen Arena'da gerçekleşen Papel Fest etkinliğe katıldı. Şirket, etkinlikte aynı zamanda yeni reklam yüzünün ünlü İspanyol oyuncu Pedro Alonso olduğunu da duyurdu. Papel Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan İbrahim Yıldırım ve Pedro Alonso birlikte kameraların karşısına geçti.

(Murat Boz - Seyhan İbrahim Yıldırım - Pedro Alonso)

MÜTEVAZI VE DEĞERLİ İNSAN

İki ay önce Murat Boz'la buluşan Alonso, "Sürpriz var" sözlerinin hatırlatılmasına, "İyi arkadaşım Murat'la olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi. İstanbul'la ilgili Alonso, "İstanbul'u çok seviyorum. Kültürünü ve dinemakilerine seviyorum. Kız arkadaşım İstanbul'a taşınmak istiyor. Buraya altıncı gelişim. Her geldiğimde daha çok etkileniyorum. Bu işbirliğiyle daha çok geleceğim" diye konuştu. Alonso için Seyhan İbrahim Yıldırım, "Mütevazı ve değerli insan. Dostluğumuz geçen süreçte pekişti. İş yapmanın ötesinde iyi bir dost kazandık" diye konuştu.

(Seyhan İbrahim Yıldırım - Pedro Alonso)

MÜZİK ZİYAFETİ

Ozan Doğulu'nun enerjik ve dinamik DJ performansıyla başlayan etkinlik katılımcılara eğlence dolu anlar yaşattı. Çaldığı hit parçalarla müzikseverleri coşturan Doğulu, geceye heyecan dolu bir başlangıç yaparak sahneyi Murat Boz’a bıraktı. 'Janti', 'Üzüleceksin', 'Geri Dönüş Olsa' ve 'Özledim' başta olmak üzere en sevilen şarkılarını seslendiren Boz, güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla dinleyicilerini büyüledi. Murat Boz, etkinliğe katılan binlerce müziksevere müzik ziyafeti yaşatırken, sahne enerjisiyle de geceye adeta damgasını vurdu. Boz, "Bayadır bugünü heyecanla bekliyordum. Konser benim için ayrı bir heyecan oluyor" dedi. Zımba detaylı kombin için Boz, "Bu konser için yapıldı. Prova fırsatı bile bulamadım, yurt dışındaydım" diye konuştu. Yurt dışı tatili için Boz, "10-12 gün oradaydım. Dinlendim. Sadece yattım diyebilirim" açıklamasını yaptı.