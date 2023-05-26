Pascal Nouma'yı kızdıran soru! "Yürü git lan"

Savage Club İstanbul, önceki gece 11. yılını kutladı. Gecede sahne alan isimlerden Pascal Nouma, mekan sahibi Necati Şekergümüş ve işletmeci Aras Bulut, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"HAFTADA ALTI GÜN DİSKOYA GİDERDİM"

Uzun bir aradan sonra gazeteciler ile bir araya gelen Nouma, "Herkes biliyor ben eski futbolcuyum. Geceyi çok biraz severim. Ekip ile beraber çalışıyoruz. Eskiden maçtan sonra 6 gün gidiyordum. Bir gün maç var diye gidemiyordum. 51 yaşındayım şu an. Haftada iki üç gün geliyorum. Gerçekten mutluyum şu an hayatımdan." diyerek gazeteciler ile şakalaştı. Futbolcuların gece hayatı hakkında da konuşan Pascal Nouma, "Avrupa'da herkes kulübe gidiyor. Burda biraz anormal. Maçtan sonra disko yasak normalde ama gidiyorduk. Ben çok giderdim ya." diyerek kahkaha attı.

"TOMBALA" PASCAL'I KIZDIRDI

Simge'nin Beşiktaş taraftarı olması ve İcardi'nin "Aşkın Olayım" şarkısını gollerden sonra açmaya izin vermesi ve kullanması ile ilgili Nouma, "Bütün şarkıları Beşiktaş taraftarı yaptılar. Çarşı en güzelini yapar hep. İyi oynuyor ama İcardi bizi diskoya götür, tırt. " diyerek kahkaha attı. Geçtiğimiz yıllarda ise bir maçın ardından yaptığı "Tombala" olarak adlandırılan ve ardından Beşiktaş ile sözleşmesini fesh eden el hareketi ile ilgili sorulara sinirlenen Pascal Nouma, "Yürü git lan." diyerek röportajdan çıktı ve diğer sorulara yanıt vermedi.