Parçalı Yıllar filminin galası gerçekleşti

Yapımcılığını Kaymaz Film Production & Burus Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini ve senaristliğini Hasan Tolga Pulat’ın yaptığı Parçalı Yıllar filminin galası Soho House’ta gerçekleştirildi.

Galaya filmin oyuncu kadrosunun yanı sıra sanat ve sinema hayatından birçok ünlü isim katıldı.

Başrollerini Yetkin Dikinciler, Mine Çayıroğlu, Levent Özdilek ve İlkin Tüfekçi’nin paylaştığı filmin diğer önemli rollerinde Necmi Yapıcı ve usta oyuncu Bilge Şen yer alıyor.



Geceye; filmin oyuncuları Yetkin Dikinciler, Levent Özdilek, Mine Çayıroğlu, Bilge Şen, İlkin Tüfekçi, Gizem Terzi, Derya Şensoy ve Kaan Kayasan’ın yanı sıra Derya Baykal, Ferhan Şensoy, Cem Öğet, Asena Tuğal, Barış Baktaş, Yağız Can Konyalı, Hüseyin Avni Danyal, Rodi Kayım, Emre Kızılırmak ve Ahmet Güneştekin gibi birçok ünlü isim katıldı.